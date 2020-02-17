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Америка: абстрактный экспрессионизм, поп-арт, концептуальное искусство, суперреализм и Эд Кинхольц

Вот и возвращаемся примерно ко временам Питера Уилсона, с которого началась первая статья про лохотрон и который торговал экскрементами художника. То есть к нашим дням. А значит перенесемся в США. Абстрактный экспрессионизм, поп-арт, концептуальное искусство, наконец, «возврат к истокам» — суперреализм. Такой вот вклад в мировую культуру.

Но для поднятия настроения начнем с музыкального фильма, который очень условно называется «Орфей». Фильм снят случайно, приносим извинение за качество.

Слушаем и смотрим:

ФИЛЬМ О ВЫСТАВКЕ ЛУЧО ФОНТАНЫ

1. В США в начале века.

Несколько слов о начале 20 века. В те времена американцы были более наивными, а потому не сразу «поняли» современное искусство.

«Первым новообращенным, принятым в лоно модернизма, стал американский дилер Альфред Стиглиц (1864-1946). Это был фотограф, но его галерея стала центром авангардного искусства. Одним из первых он стал выставлять Матисса, но именно он сам был главным действующим лицом выставок. В 1911 он организовал первую выставку Сезанна в Америке, выставив 20 акварелей. В качестве 21 акварели он добавил акварель собственного производства, написанную в духе Сезанна. Именно его собственная акварель вызвала наибольшее восхищение у посетителей выставки» .

«Здесь перед нами арт-дилер предстает как пародист, устраивающий первый перформанс в духе сюрреалистической анархии» (ФК, стр. 373).

ФК или Книга – означает книгу Филипа Хука «Галерея аферистов. История искусства и тех, кто его продает».

Вот вам и Сезанн.

Анекдот. Штирлиц идет по городу. Вдруг на голову ему падает кирпич. «Вот те раз», — подумал Штирлиц. «Вот тебе два», — сказал Мюллер и сбросил второй кирпич.

Стиглиц выставлял привезенных из Франции Архипенко, Кандинского, Бранкузи, Брака, Северини, а также «Фонтан» Дюшана.

Справка. Фонтан Дюшана – это писсуар. Общество независимых художников отказалось выставлять этот фонтан. Зато теперь фаянсовая копия выставлена в Центре Помпиду в Париже.

«Лавочка» Стиглица закрылась в 1917.

1930-ый ознаменовался наплывом сюрреалистов с Дали во главе. При этом сами арт-дилеры начинают выставлять свои собственные работы под маркой известных имен. Куражатся. Эстетическое воплощение становится непринципиальным, главное — идея – так возникает концептуальное «искусство». То есть все извращаются как могут.

Проводник сюрреализма в Америке — Леви в 1941 (а в России в это время шла война) устроил выставку в Лос-Анжелесе, в Калифорнии, « в каком-то смысле на его (сюрреализма) истинной родине », как о том написал Филип Хук в своей Книге.

На этой выставке Леви и получил настоящий сюрреализм.

«Модный арт-дилер непременно должен привлекать к себе звезд, и потому Леви был вне себя от радости, когда к нему на выставку пришел Джон Берримор. К сожалению, актер явился на выставку абсолютно пьяным и, либо продемонстрировав свое неприятие сюрреализма, либо совершив стихийный акт перформанса, помочился на картину Макса Эрнста» (ФК, стр. 377).

Итак, «экскрементальная» тема все чаще звучит в современном искусстве (вспомним Питера Уилсона).

«Энди Уорхол как-то сказал, что американцы созданы скорее для шопинга, чем для глубоких размышлений» (ФК, стр. 378).

В 1940-ых предметы искусства даже пытались продавать недорого в универсальных магазинах, некий Сэм Кутц пробовал продавать портреты людей (незнакомых покупателям), естественно, это не пошло. Ясно почему: без гламура нет современного искусства, кто же будет кушать «повидло» без спецподготовки!

Но Кутц не унимался. В 1941 он возбужденно радовался тому, что американцы отвоевывают арт-рынок у французов. «Разве не слышите, как по всей стране шуршат купюры?» — риторически спрашивал Кутц еще задолго до открытия второго фронта.

В 1947 тот же Кутц устроил первую персональную выставку Пикассо в Америке.

Потом Кутц продвигал абстрактных экспрессионистов, обозначая поначалу их термином «интрасубъективисты». Прости, Господи, за такие слова.

Кутц отобрал работы 23 начинающих художников, показал на выставке.

2.Как и чем Америка вышла на первое место.

Вскоре после Второй мировой войны власть в художественном мире переместилась из Парижа в Нью-Йорк. Что же за чудище пришло к власти?

Европейские чудища – кубизм, дадаизм, сюрреализм — выдохлись.

Им на смену пришли американские чудища – абстрактный экспрессионизм, поп-арт.

Естественно, как и все прочее, эти американские чудища были созданы руками европейских «фантазеров» в лице европейских «художников» (Леже, Бекман, Макс Эрнст, Миро) и арт-дилеров (Поль Розенберг и др.), переметнувшихся за океан. В этом смысле американская, скажем скромно, «культура» – это выжимка из самой «душистой» части европейской «культуры». Термин «выжимка» вполне может быть отнесен и к перемещающимся по миру персоналиям.

Абстрактный экспрессионизм и поп-арт продвигал Лео Кастелли. Он мог себе это позволить, поскольку владел фабрикой по производству галстуков. Он первым создал функциональное звено между рынком и музеем, манипулируя музейными выставками.

Однако, коллеги Кастелли тоже «раскатали губу», делая на отбросах деньги. В 1980-м «художники» стали переметываться к другим дилерам (к Нёдлеру переметнулся Раушенберг, к Глимчеру – Дональд Джад и Джулиан Шнабель – имена-то какие! Диковинные). Очень сокрушался Кастелли, что «шедевр» «Три флага» за 1 000 000 $ купил Музей Уитни без его посредничества.

Абстрактный экспрессионизм, это когда всячески пачкают холст каплями краски и т.п.

Но на этого, мягко говоря, чудика смотреть не интересно, СКУЛЬПТПРИВЕТ уже год назад предложил свою версию в виде натуральных голых девиц, занятых таким же пачканием поверхностей.

Каждый зритель, в младенческом возрасте, ежедневно пополнял коллекцию этой американской культуры, используя, правда, не холсты, а пеленки. Учитывая тот факт, что подгузники своей формой никак не подходят под живописную поверхность, в наше время можно отнести данные процедуры как в раздел перформансов, так и в спецраздел абстрактного экспрессионизма. Пополним же американские коллекции!

Но не будем так оптимистичны по части европейского вклада в заокеанское искусство. Прошли те времена, когда американцы нюхали парижские эксперименты, теперь европейцы вовсю нюхают американские, да и у нас в центральных музеях мировое арт-лобби все больше обдувает доверчивых посетителей «вестами» и норд-вестами. Нюхайте, господа европейцы и к ним примкнувшие, это пахнут ваши заокеанские отпрыски.

А теперь напряжем мысль и придумаем что-нибудь… Так получится концептуальное искусство.

Если не хватает мыслей, тогда вот — пожалуйста.

Теперь мы знаем, что и Павленский, прибивший мошонку к брусчатке Красной площади, концептуалист, хотя и очень экспрессивный, но ему надо работать с подготовленным зрителем не на виду у блюстителей порядка, по согласованию с дирекцией реализовывать этот перформанс в новой Третьяковке.

Вам захотелось реализма? Отстали от жизни. Американцы предложат не просто реализм, а суперреализм.

Вот более полная информация об этом Дуэйне и методах его работы.

А мы-то думали, что исчерпали все «измы». Оказывается, еще есть один – фотореализм.

А вот и живая голова:

А вот, что значит суперреалистическое искусство на службе у простого народа по-американски. Как говорится, война войной, а обед (Hot Dogs) по расписанию. Возможно, дело происходит во время победоносной для Вьетнама войны (1957-1975). Мемориал переносной.

Лирическое отступление . Это сейчас прекрасные сирены из центральных музеев надули в уши зрителей о высоких смыслах современного искусства, а поначалу хулиганов смотреть не хотели. Вот некогда и создали клуб таких «художников» (Поллак, Кунинг, Раушенберг и т.п.) на Ист-Виллидж — он стал нью-йоркским Монмартром, где кучковались авангардисты. Одна из посетительниц этого клуба вспоминала (1950-ые):

«В те времена все пребывали в отчаянии, художники остро ощущали свое одиночество. Зрительская аудитория ими совершенно не интересовалась. Они с трудом сводили концы с концами. Иногда в клубе кто-нибудь выступал. Бывало, начинались разгоряченные дебаты, случались и драки. Потом пускали по кругу чью-нибудь шляпу, собирали деньги и посылали кого-нибудь в бар «Кедр» на первый этаж. Все напивались и расходились по домам» (ФК, стр. 395).

Вся эта хипповая обстановка напоминало квартирные сейшны диссидентов в СССР с приглашением какого-нибудь именитого дяди-правозащитника, после чего протестующие расползались по отдельным углам в нетрезвом виде.

Граждане, воздержитесь от посещения мероприятий масскультуры! Она и погибнет. Сострадание тут неуместно.

С появлением музеев современного и новейшего искусства рождается новый тип музейного куратора, разбирающегося в авангарде и готового покупать работы авангардистов.

«Отношения музейных кураторов и арт-дилеров сыграли решающую роль в развитии авангардного искусства 20 века, причем первых иногда обвиняли в том, что они слишком уж сблизились со вторыми» (ФК, стр. 401)

Чисто американское изобретение: покопаться на помойке, вытащить какую-нибудь этикетку, объявить все это произведением искусства. Это поп-арт. Пустили в дело комиксы и прочий мусор. Якобы это было в противовес абстрактному экспрессионизму. Для поп-арта требуется столько же усилий, сколько и для печатания долларов, но не больше, чем для абстрактного экспрессионизма. И никаких знаний!

Поп-артистами были Уорхол и Лихтенштейн. Старался по части продвижения Кастелли. Как-то раз он услышал от некого Ганца, что работа Джонса напоминает ему поздний квартет Бетховена. После этого в разговорах с клиентами Кастелли употреблял эту чужую фразу.

Воспоминания. Автор статьи вспоминает студенческие 1970-ые, когда на мехматовскую стипендию в 40 рублей в месяц покупались виниловые пластинки в основном на улице Кирова, которая теперь Мясницкая. Так был куплен весь Бетховен (9 симфоний, 32 сонаты, 5 концертов, тройной концерт и т.д.), особую радость доставили как раз последние квартеты Бетховена в исполнении венгерского квартета им. Бартока. Можно смело утверждать, что Кастелли этих квартетов с дивной Большой фугой не слышал. Глухой Бетховен написал эти 5 квартетов (плюс Большую фугу) в течение двух последних своих лет жизни, они сильно отличаются от его героической тематики с литаврами. Только Кастелли и ему подобные могут всуе вспоминать такие произведения искусства.

Обычный советский студент мог себе позволить купить такие диски. Вообще, не покидало ощущение свободы: хочешь – слушай музыку, хочешь – занимайся спортом, хочешь – учись, а не хочешь – иди в армию — будешь учиться потом.

Испохабить что-нибудь классическое – что может доставить авангардисту бОльшую радость? Видимо кайф будет бОльшим, если только это будет что-нибудь святое. Так кайфовал Пикассо, изображая Венеру с Амуром как пародию на Лукаса Кранаха. Подобным шутовством занимался и Дали.

В своей Книге Ф. Хук рассказывает и о том, как хитрил и обманывал Кастелли, продвигая своих поп-артистов на Венецианском Биеннале в 1960-ых. «Он полагал, что Америка должна восторжествовать, утвердив репутацию американских художников во всем мире» (ФК, стр. 404).

О том, как воспринял и что писал по поводу венецианского Биеннале посетивший его советский скульптор Е.Вучетич, читайте в следующих статьях.

«Именно благодаря сотрудничеству Кастелли с музейными кураторами и критиками «сложилась атмосфера, в которой художники, подобные Уорхолу, могли делать то, что им лучше всего удавалось, то есть наслаждаться собственной знаменитостью» (ФК, стр. 407)

Кастелли изобрел образ художника как рок-звезды. Заодно и арт-дилер стал рок-звездой. Описание безобразного поведения всех этих функционеров заменим такого же рода картинками.

3. Ярмарки.

Эти коллективные мероприятия по продаже произведений «искусства» устраивают арт-дилеры в пику аукционным домам. Филип Хук, как всегда, с циничной иронией, замечает:

«Иногда туда приезжают и художники, хотя подобные арт-события могут причинить им психологическую травму: недаром воздействие ярмарок уподоблялось шоку, испытанному ребенком, который подсмотрел родительское соитие» (ФК, стр. 416).

Звучит!…