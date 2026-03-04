О сайте СКУЛЬПТПРИВЕТ. Всё о мировой скульптуре

СКУЛЬПТПРИВЕТ — сайт-блог о мировой классической скульптуре. Камень, мрамор, бронза оживают на страницах СКУЛЬПТПРИВЕТ. Мы собрали самые яркие произведения мировой скульптуры и рассказываем о них просто и увлекательно: от античных богов до русских мастеров, от тайных смыслов до забавных историй за кулисами великих творений.

Проект стал итогом многолетнего изучения пластического искусства. Он сделан на основе обширной библиотеки, собранной за много десятков лет.

Листая сотни книг, авторы сайта отбирали только самые захватывающие и привлекающие внимание произведения и события, исповедуя модифицированный кантовский императив: …модифицированный кантовский императив: «Не предлагай другим того, что не интересно тебе самому».

Настоящее искусство говорит без лишних слов и авангардных манифестов, однако исторический и даже политический контекст весьма важен и захватывает читателя сам по себе. Интересно узнать, как создавались великие шедевры, чем жили их авторы. Этому уделяется много внимания.

Сайт сделан не без юмора, о котором предоставляется судить самим читателя. Однако, авторы принципиально избегали излишних искусствоведческих изысканий, памятуя, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому так много иллюстраций и часто один шедевр дается с нескольких ракурсов, но без лишних слов.

Для кого этот проект

СКУЛЬПТПРИВЕТ — это авторский образовательно-развлекательный блог о скульптуре, созданный для всех, кто интересуется изобразительным искусством. Авторы сайта уделяют большое внимание точным ссылкам на время и место создания, нахождения каждого шедевра, о котором идет речь. Даются справки о жизни и творчестве скульпторов.

Сайт будет полезен: — студентам и школьникам, готовящимся к урокам, экзаменам или олимпиадам по истории искусства; — путешественникам, которые планируют посетить Лувр, Эрмитаж, Уффици, Ватиканские музеи или другие великие музеи; — педагогам, ищущим наглядный и интересный материал для занятий; — всем, кто просто любит красоту и хочет понимать её язык глубже.

Здесь нет сухих энциклопедических справок. Каждая статья — это живой рассказ о конкретном произведении, скульпторе или эпохе. Авторы сайта убеждены: искусство становится понятным и близким, когда за ним стоит история — человеческая, иногда трагическая, иногда полная парадоксов.

Путеводитель по истории искусства: о чем мы пишем

Тематика сайта охватывает скульптуру европейского мейнстрима, причем без скучной архаики и средневековых не очень умелых экзерсисов. Много внимания уделяется историческим аспектам. При этом авторы сайта сторонятся назидательной идеологически-искусствоведческой подоплеки, которую часто пытаются навязать зрителю. Главное – это эстетика, радующая глаз и душу.

Античная скульптура —

колыбель европейского искусства. На страницах блога вы найдёте подробные рассказы о греческих и римских скульптурах, об эволюции образа человека от архаики до эллинизма. Здесь разбираются такие понятия, как контрапост, хиазм и пондерация — те самые принципы, которые превратили застывший камень в живое тело. Статья о контрапосте, хиазме и пондерации уже набрала более 150 000 просмотров — и не случайно: это фундаментальные понятия для понимания классической скульптуры.

Скульптура Италии —

богатейший источник и колыбель возрожденной после средневековья скульптуры. Донателло, Верроккьо, Микеланджело, Джамболонья, Бернини— каждый из этих мастеров изменил представление о возможностях скульптуры. На сайте приведены подробные разборы их главных произведений, сравнительные анализы работ разных авторов на одну тему (например, знаменитые «Давиды» или «Три Грации»), а также рассказы о технике и рабочем процессе великих ваятелей. Рассказы начинаются с раннего Возрождения, то есть с середины 15 века, любители архаики могут отдыхать, поскольку ничего для себя не найдут. Серия статей посвящена изумительному Канове и Бартолини, их ученикам, а также связям этих скульпторов с Россией.

Скульптура Франции —

это прежде всего титаны эпохи расцвета абсолютизма: Пюже, Каузевокс, Жирардон, великие скульпторы эпохи рококо Пигаль, Лемуаны, Пажу, Буазо, Фальконе, Бозио с их красавицами на античные сюжеты и очаровательными фарфоровыми и бронзовыми статуэтками. Парные скульптуры, монументы, портреты — все эти жанры нашли отражение в материалах блога. Любопытно, например, узнать, что великий французский скульптор Гудон — автор бюста Франклина, воспроизведенного на стодолларовой купюре.

Западноевропейская скульптура

в целом представлена широко: Германия, Нидерланды, Англия и, конечно, Дания в лице второго великого классициста Торвальдсена, творчеству которого на сайте посвящено несколько статей, а также дано сопоставление творчества Кановы и Торвальдсена, ваявших статуи на одни и те же сюжеты.

Русская скульптура —

одна из ключевых рубрик сайта. СКУЛЬПТПРИВЕТ уделяет особое внимание отечественным мастерам: Козловскому, Мартосу, Фёдору Толстому, Антокольскому, Ватагину, Мухиной, Вучетичу и многим другим. Читатели могут узнать, как развивалась русская скульптурная школа, какие традиции она унаследовала от Европы и что привнесла своего. Статьи о русской скульптуре регулярно собирают десятки тысяч просмотров.

Современное искусство

на сайте представлено как негативное явление, порвавшее с традиционным искусством, многочисленные примеры можно найти примерно в одиннадцати статьях сайта под общим названием «Современное искусство – лохотрон 20 века». Есть курьезные сюжеты, например, по оригинальному фотоальбому присутствовавшего при этом действии журналиста написана статья о том, как коммунист Пикассо иронизировал над советским искусствоведом М. Алпатовым на своей вилле «Калифорния» на Лазурном берегу Средиземного моря, о чем Алпатов конечно же не поведал своим советским коллегам.

Рубрика «О скульптуре и не только» —

самая разнообразная. Здесь можно найти статьи о смежных темах: исторических персонажах, которым посвящены памятники, римских папах, которых пережил Микеланджело, бонвиванах из семейства Демидовых, оставивших так много денег во Флоренции и ее окрестностях, и многое другое. Наиболее читаемая статья сайта — «Самые известные декабристы» — набрала более 224 000 просмотров.

Резьба по дереву

Ряд статей сайта посвящен скульптурам малых форм прежде всего из твердых пород дерева, которые сделал автор сайта Лихачев Виктор в течение последних 65 лет. В перспективе этой теме будет уделено больше внимания — следите за обновлениями! А резьба на основе рисунка, на чем делает акцент автор, заставляет вспоминать великого Микеланджело, который тоже практиковал барельефный подход на основе рисунка в эпоху, когда технологии механического перевода модели в мрамор еще не существовало.

Все пожелания и предложения вы можете направлять на электронную почту info@sculptprivet.ru