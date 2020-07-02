Скульпторы Жирардон, Куазево, Гудон и Людовики от XIV до XVIII

В статье рассказывается о Людовике XIV, Людовике XV, Людовике XVI, и даже Людовике XVIII, а попутно о стрательно увековечивавших королей ваятелях.

Сравнивая жизнь монархов с развеселой жизнью русских граждан мира типа Демидовых, посмотрим на портреты последних трех предреволюционных французских королей. В связи с этим вопрос на тему, кому вольготно весело живется на Руси (на худой конец во Флоренции, где и жил бонвиван А.Н.Демидов) и во Франции: Демидовым или Бурбонам. А тем, кто судит о царе по изумительному русскому мультику про трех богатырей, адресуем риторический вопрос:

Вопрос. Кем бы вы хотели стать: Демидовым начала 19 века или Людовиком начала 18 века?

1. Людовик XIV (1638-1715), король-солнце.

Начнем с нетрадиционных изображений короля – солнца: очень раннего и очень позднего.

Этот мальчуган был сделан для его матери Анны Австрийской из рода Габсбургов, то есть она австрийская, значит и у Людовика XIV австрийские корни, ну а у Романовых – немецкие. Но быть французом или русским не тождественно быть таковым по крови. Юный Людовик XIV одет на античный манер, на нем лавровый венок (символ победы), кираса под одеждой,

Справка . О СИЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЯХ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ.

Людовик XIV, как никто другой, представляет абсолютизм. В России – Николай I. Глядя на пышный двор, расцвет искусства, поощряемое королем, все забывают, что быть хорошим королем – большое самоотречение. Надо благодарить провидение, если оно посылает такого правителя. Причем, даже в том случае, если усталому королю или бродящему в одиночестве по ночам по набережной Невы царю доведется пережить военные неудачи государства и от этого умереть.

После таких правителей остается культура, музеи (обновленный Версаль, обновленный Эрмитаж), картины, скульптуры, славные имена и дела, железные дороги и много другой инфраструктуры (во всяком случае, после Николая I).

«Чудо Людовика XIV ». Еще с XII века во Франции существовал обычай, называвшийся «королевское чудо». В дни больших праздников – на Пасху, Рождество и т.д. -французские короли возлагали руки на больных золотухой (язвы, болячки и прочие гнойники, кто тогда их разбирал). Король должен был прикоснуться к больному обнаженной рукой и произнести «формулу исцеления» и так к сотням больных, иногда к тысячам. Изнурительно и опасно, но с момента своей коронации Людовик XIV этот ритуал выполнял иногда по нескольку раз в год. Тут можно вспомнить, как Николай I лично пошел успокаивать толпу во время холерного бунта в 1831 на Сенной площади в Санкт-Петербурге.

«Проклятие Бурбонов». Главнейшее предназначение властителя – обеспечение преемственности власти. Монархия это обеспечивает мальчиками-наследниками, их воспитанием. Как только сбой — возникают потрясения. Отравили недруги Ивана Грозного его сына (да еще состряпали фейк про убийство царем своего сына) – получили Смутное время; Петр I остался без сына – пошла череда дворцовых переворотов; Александр I перемудрил с передачей власти – декабристы чуть было не учинили еще одно смутное время; сын Николая II страдал гемофилией – получили масонский переворот февраля 1917.

У Людовика XIV было шестеро детей от первой супруги, из низ пятеро умерли. Великий Дофин Франции, тоже Людовик, наследник престола, умер еще при жизни отца в 1711 в 49 лет от оспы. В следующем году умер сын Великого Дофина, внук Людовика XIV, герцог Бургундский (ему было 29 лет) и его жена от эпидемии кори. Еще через месяц умер от кори следующий наследник четырехлетний герцог Бретонский. В 1814 разбился, упав с лошади, еще один наследник и внук Людовика XIV герцог Беррийский.

Выжил четырехлетний герцог Анжуйский, правнук Людовика XIV, внук Великого Дофина — будущий Людовик XV.

Памятник Людовику XIV воздвиг любимый скульптор «короля-солнца» Франсуа Жирардон (1628-1715). Модель конной статуи Людовика XIV была сделана скульптором в 1685-1687 годах, потом долго отливалась и примерно в 1700 была установлена на Вандомской площади, а потом революционеры распилили ее и расплавили. Действовали из тех же соображений, что и большевики в отношении памятника Александру III возле сносимого Храма Спасителя или необольшевики, сносившие памятник Дзержинскому на Лубянской площади. Зато от этого Людовика XIV сохранилась огромная бронзовая нога, она теперь в Лувре.

Видимо, что-то предчувствовал скульптор, поскольку сделал уменьшенную копию статуи. Французы самой что ни на есть подлинной считают копию, которая сегодня находится в Лувре. Мы же можем считать самой подлинной ту, что находится в Эрмитаже.

История бюста «Людовик XIV» Буазо

Замечательный французский скульптор (а других в то время во Франции не было) Симон Луи Буазо (1743-1809) работал во второй половине 18 века при Людовике XV до 1774, а при последнем короле Людовике XVI в 1784 сделал ретроспективный бюст Людовика XIV (в память о предке последнего короля).

Ошибочка вышла. В очень неплохой по подбору скульптур книге «Французская скульптура XVII-XX веков», 1963, Издательство Эрмитажа, авторы З.В.Зарецкая, Н.К.Косарева, приведено фото этого бюста, но в двух местах книги указано, что это Людовик XV, что весьма удивительно, так как нет сомнений в компетентности авторов.

Это тем более удивительно (автор статьи питает большой пиэтет ко многим советским искусствоведам), что Буазо, не видевший Людовика XIV, откровенно в качестве образца использовал жирардоновский памятник, сохранившийся в уменьшенной копии, одна из которых есть в Эрмитаже и с фото которой начинаются репродукции в указанной книге (см. выше). Не смутил авторов книги и необычный для времен Людовика XV слишком уж пышный парик. Очевидно, что авторы книги сами бы очень удивились такой путанице, то есть это описка.

Подход скульптора логичен и подтверждает его высочайший уровень: он исключил всякие неуместные изыски, а с величайшим изяществом по сути повторил старый удачный образец, который должен был удовлетворить заказчика.

Екатерина II и бюст Людовика XIV Буазо. Вовсе не французский король заказал ретроспективный бюст для своего предка. Тот факт, что этот великолепный парадный оригинальный бюст (не копия!) оказался в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, объясняется тем, что этот бюст был заказан Буазо кем-то из окружения Екатерины II. Получилась красотища, никто близко не подумает, что монарх никогда не мылся. Великолепный парик — король в расцвете молодости.

Политический подтекст бюста Людовика XIV Буазо . Прототипом головы монарха, очевидно, была жирардоновская статуя. Онако, политический аспект может пролить свет на цель заказа такого бюста кем-то из екатерининского окружения. Особенно манера изображения плаща, накинутого на кирасу, восходит к скульптуре Жиля Герена « Людовик XIV – победитель Фронды », сделанной для мэрии Парижа в 1653-1654 годах. Скульптура не очень качественная, но юный Людовик XIV натерпелся от Фронды (бунтующих «олигархов») и ногой топчет ту самую Фронду. Одним из главных фрондеров-бунтарей был Великий Конде.

Справка. Великий Конде (1621-1686), тоже происходил из рода Бурбонов, полководец Франции, воевал за Францию, потом когда началась Фронда, воевал против короля (даже под знаменами врага – испанцев). Набрав на юге в Бордо таких же феодалов-диссидентов, пошел на Париж, там его разбил маршал Тюренн (см. ниже его скульптурный портрет работы Пажу), после чего Конде скрывался в Париже, позднее его простили и он опять служил королю.

Типично французский профиль. Для сравнения и чтобы немного выпустить пар после громких имен, приведем фото очаровательного (на мой взгляд) деревянного барельефа с типичными французами.

Видимо, достала человека ностальгия и он вспомнил родные пенаты и родные лица, а потом взял и продал или отдал эту вещь алжирцу. Не думал, не гадал, что через десятки лет в России его эльзасцев будут сравнивать с Бурбонами. Конечно, это не Куазевокс, но какая милая «французятина» этот барельеф, и с юмором.

Справка (про этих двух типичных французов). В 1992 г. автор статьи преподавал математику в Алжире, вырезал из дерева барельеф с эмиром Абд Аль-Кадыром. Один из вариантов барельефа был обменян на указанный барельеф, сделанный, по словам передавшего барельеф алжирца, французским колонелем (полковником) во времена, когда в Алжире квартировал французский легион. На барельефе вырезана надпись Alsa, из чего было сделано заключение о том, что это два жителя Альзаса. Альзас – одна из исторических территорий Франции на границе с Германией .

Юмористы-французы в конце концов перетащили и установили скульптуру Герена « Людовик XIV – победитель Фронды » как раз в замок Шантийи, которым владел главный фрондер – Конде (сейчас там, как кто-то считает, находится второй по значению после Лувра художественный музей Франции).

В свете нескончаемых поганых революций нам, конечно, история Франции представляет не более, чем спортивный интерес, чего никак нельзя сказать про историю России. Поэтому автор статьи будет придерживаться следующей точки зрения на историю возникновения бюста «Людовик XIV» Буазо в Эрмитаже. Екатерина II во второй половине своего царствования уже знала, кто есть кто. К моменту создания бюста в 1784 она уже процарстовала 22 года (оставалось до смерти еще 12). Она к этому времени, вдоволь насытившись продвинутыми просветителями, стала по-настоящему ценить вклад Людовика XIV в развитие искусств, пусть даже во Франции. А заодно и понимать, что такое абсолютная монархия, столь ранимая и недолговечная. Еще раз воспроизведем бюст, при другом освещении.

Конец истории про бюст.

Да, не прост был Людовик XIV.

Вот его наставление своему внуку — будущему королю Испании Филиппу V:

Всегда помните о своем долге, особенно перед Богом. Берегите в себе все хорошее, что дало вам ваше воспитание. Чтите Бога, делайте все, что в вашей власти, чтобы деяниями своими прославить имя Его. Это самое лучшее, что дано королям. Будьте всегда на стороне добродетели и противьтесь пороку. Никогда ни к кому не привязывайтесь. Любите свою жену, живите с ней в согласии, просите Бога дать вам такую, которая бы вам подходила. Но, думаю, вам не следует выбирать в жены австрийку. Любите испанцев, всех приверженцев испанской короны и лично ваших. Не отдавайте предпочтение тем, кто льстит вам больше других, уважайте тех, кто, стремясь к добру, осмеливается вам противоречить, — это настоящие друзья. Старайтесь сделать счастливыми своих подданых. И потому вступайте в войну только тогда, когда вас вынуждают, и только после того, как хорошо взвесили все доводы вашего Совета. Постарайтесь восстановить финансы страны. Заботьтесь об армии и флоте. Не забывайте о дипломатических связях. Поддерживайте крепкую дружбу с Францией. Если будете вынуждены воевать, станьте во главе своей армии. Нет ничего более невинного, чем занятие охотой и любовью к загородным резиденциям, если только это не ввергнет вас в большие расходы. Постарайтесь, чтобы вице-короли и наместники всегда были испанцами. Относитесь ко всем хорошо, не выражайте свою неприязнь ни к кому, но умейте разбираться в людях. Выказывайте уважение покойному королю, а также всем, кто согласился признать вас его преемником. Заставьте французов соблюдать дисциплину. Хорошо обращайтесь со своими слугами, но избегайте фамильярности и не слишком им доверяйте. ……Пользуйтесь их услугами и гоните при малейшем промахе. Не поддерживайте их, если они ругают испанцев.

Обратим внимание на п.13 — король имел опыт строительства Версаля, на который он потратил огромные средства.

Еще раз взглянем на Людовика XIV:

2. Людовик XV (1710-1774)

Эпиграф. «Вы видите одного короля в могиле, а другого в колыбели» (Из обращения умирающего Людовика XIV к герцогу Орлеанскому, будущему регенту малолетнего Людовика XV)

Речь умирающего Людовика XIV перед офицерами и придворными в 1715 (с сокращениями):

«Господа, я доволен вашей службой… Я покидаю вас с сожалением. Служите дофину (будущему Людовику XV) с такой же любовью, с какой служили мне. Этого пятилетнего ребенка могут подстерегать те же опасности, какие мне пришлось претерпеть в раннем возрасте (имеется в виду Фронда – заговор аристократов). Я ухожу, но государство остается. Будьте ему верны, и пусть ваш пример послужит примером другим подданым в исполнении их обязанностей. Будьте сплоченными и всегда оставайтесь в согласии, так как единение – это сила государства. Исполняйте распоряжения моего племянника, герцога Орлеанского. Он будет править королевством (имеется в виду то, что он будет регентом при малолетнем Людовике XV с 1715 по 1723, пока Людовику XV не исполнится 12 лет). Я надеюсь, что вы все исполните свой долг и что вы иногда будете вспоминать обо мне».

Людовик XV – это правнук Людовика XIV, сирота-король, так как отец и дед умерли, пришлось стать королем в пять лет, но правил долго, развел самое настоящее рококо. Куазево – тоже любимый скульптор Людовика XIV, любимые скульпторы которого умирали почти одновременно со своим королем-солнцем. Кстати, Петр I ездил в Париж, держал Людовика XV на руках.

Не забыл умирающий Людовик XIV обратиться и к своему еще ничего не понимающему пятилетнему правнуку — будущему Людовику XV в 1715 г.:

«Вы скоро станете королем большого королевства. Настоятельно рекомендую вам никогда не забывать свой долг перед Богом. Помните, что именно ему вы обязаны тем, чем вы являетесь. Старайтесь сохранить мир с соседями. Я слишком любил войну – не подражайте мне в этом, как и в больших тратах, которые я себе позволял. Прислушивайтесь к советам, которые вам дают, старайтесь выбирать самые лучшие из них и им следовать. Поддерживайте свой народ, облегчите его судьбу чем сможете – я, к несчастью, не сумел этого сделать».

Жил Людовик XV сравнительно долго, а правил очень долго – дольше всех, умер своей смертью. Мог себе все позволить, любил рококо и маркизу де Помпадур, которая тоже любила рококо, о чем писалось на СКУЛЬТПРИВЕТ.

3. Людовик XVI (1754-1793).

Ему и его жене якобинцы отрубили голову в 1793.

Буазо соперничал с Гудоном при создании бюстов этого короля. Конкуренция – двигатель прогресса. Заказ на портрет короля был получен после его последнего выступления перед депутатами Генеральных штатов за три года до казни короля. Однако избежать гильотины не помогли ни монументальная пропаганда, ни уступки третьему сословию.

Запомним, каким неприятным изобразил Гудон короля Людовика XVI. Нельзя быть таким реалистом! Но Гудон был неисправим, честь ему и хвала.

Справка (о том, как можно дойти до гильотины, то демонстрируя силу, то демонстрируя слабость).

В мае 1789 Людовик XVI пошел на уступки – собрал Генеральные штаты, этакий совещательный орган.

В июне 1789 несогласные с линией короля представители всех сословий собрали Учредительное собрание и дали клятву в зале для игры в мяч (гольф).

Попутно вспомним картину Ж.Л.Давида «Клятва в зале для игры в мяч». Об этой картине уже шла речь на СКУЛЬТПРИВЕТ. Эта игра – предшественница тенниса.

Справка (о зарождении игры в теннис).

Играли на открытом воздухе на больших площадках длиной до 80 метров, или в зале 10х30 метров. В 1908 игра была на Олимпийских играх, потом плавно перетекла в теннис.

Между тем, в июле 1789 восставшие взяли штурмом Бастилию (тюрьму).

21 сентября 1789 король низложен.

В ноябре 1792 после падения монархии в стене апартаментов во дворце Тюильри обнаружили тайник, который сделал увлекавшийся слесарным делом Людовик XVI. В нем были документы, подтверждающие переписку короля с эмигрантами и правительствами воющих с Францией стран. Бывший король предан суду Конвента.

21 января 1793 бывший король казнен.

Один из палачей показывает народу отрезанную голову короля (прямо как Персей голову горгоны Медузы у скульптора Бенвенуто Челлини или Юдифь – голову Олоферна, а где-то рядом Аннушка разлила подсолнечное масло…). Перед гильотиной высится опустевший пьедестал, где незадолго до казни восставший народ снес и уничтожил некогда вызвавший восторги памятник работы Эдма Бушардона Людовику XV, остались лишь мелкие копии.

Пляс де ля Конкорд – одна из самых бойких площадей Парижа: если разрезать Лувр осью, проходящей через его середину и параллельной Сене, и пойти в сторону стеклянной пирамиды, то на этой оси встретится сад Тюильри, потом — пляс де ля Конкорд, а потом Шанзелизе – Елисейские поля, улица, переходящая в Площадь Звезды, а там — Триумфальная арка, на арке восхваляются победы Наполеона. Французы любят свою историю и даже гильотину.

Дойдя до наполеоновской арки на Площади Звезды, логично опять вернуться к Бурбонам, поскольку после окончательного усмирения пассионарного Наполеона состоялся Венский конгресс, где страны победительницы решали, как мирно жить в Европе.

Примерно в это же время реставрировали Бурбонов.

4. Людовик XVIII (1755-1824)

Между делом промелькнул Людовик XVII, но он не правил, его просто признали таковым монархисты, умер он маленьким. Поэтому Людовик с этим номером как бы не существует.

Людовик XVIII — брат казненного Людовика XVI, правил после Наполеона с 1814 по 1824 с перерывом в 1815, когда сбежавший на 100 дней с острова Эльбы Наполеон вновь захватил власть на 100 дней. Таким образом произошла реставрация Бурбонов.

Побывавший министром иностранных дел при Наполеоне Талейран (этот господин был изумительно хитер и поработал при трех режимах) в своих мемуарах рассказывает, как он уговорил Александра I реставрировать Бурбонов, царь и позволил появиться на свет очередному Людовику, уже восемнадцатому по счету. Вполне мог приврать Талейран и приукрасить свое значение в реставрации Бурбонов, но факты реставрации и необыкновенной изворотливости Талейрана имеют место быть. Итак, время действия 1814, место действия — Париж (Александр I вступил в Париж вместе с победоносными русскими войсками).

Талейран вспоминает: — Как я могу знать, — спросил он (Александр I) меня (Талейрана), — что Франция желает Бурбонов? — На основании того решения, Ваше Величество, которое я берусь провести в Сенате и действие которого Ваше Величество тотчас же увидите. — Вы уверены в этом? — Я отвечаю за это, Ваше Величество. 2 апреля 1814 года (Наполеон в это время на Эльбе, потом он еще раз сбежит на 100 дней) я (Талейран) созвал Сенат и вечером, в 7 часов, принес императору Александру I (он был в Париже) то памятное решение, которое я дал всем членам этого собрания. Решение объявляло о низложении Наполеона и восстановлении Бурбонов с конституционными гарантиями».

Так ли все было, как описывает Талейран, сказать трудно, но можно охотно поверить в то, что от ненависти до любви один шаг, если этого требует ситуация.

Талейран пишет: «Я должен сказать, что император Александр был поражен, когда среди сенаторов, требовавших восстановления Бурбонов, он увидел имена нескольких лиц, голосовавших за казнь Людовика XVI».

Послесловие.

Справка. Время правления Людовика XIV в большей своей части совпало со временем правления Петра I. Петр вышел победителем из войн, а Людовик (подобно великому Николаю I) умер на фоне неудач своей страны. Зато после Николая остался наследник (который от Бога), после Людовика тоже, несмотря на «проклятие Бурбонов» (см. выше), а после Петра – никто не остался, вот и началась эпоха дворцовых переворотов. В этой связи заметим, что Россия обязана 100 годам без революций Павлу I, который снабдил страну достаточным количеством своих сыновей (Александр, Константин, Николай, Михаил), после чего проблем с наследниками не было.

5. Гудон и маршал де Турвиль, Пажу и маршал Тюренн

Как говорится, гулять так гулять. Порадуем глаз, посмотрим еще на шедевры французских скульпторов, когда еще до всякого Наполеона, без всякого занудства, французы делали свои парадные вещицы и без всякого наполеоновского ампира, и без всякого посленаполеоновского пуризма, а последние короли Франции им не мешали, а даже поощряли, хотя и не всех одинаково.

Монументальная пропаганда была поставлена на высоту. Дело было при Людовике XVI в 1770-ые годы, когда граф Анживиье, директор Лувра, предложил четырем скульпторам создать галерею знаменитых людей нации, имеющих «достоинства, таланты или гений».

Гудон и Пажу были двумя из четырех выбранных скульпторов, а маршалы вошли в соответствующий список героев.

Огюстен Пажу (1730-1809) – представитель блестящей плеяды французских скульпторов второй половины 18 века, который все-таки приукрашивал действительнность (о его «Покинутой Психее» можно почитать ЗДЕСЬ),

Жан-Антуан Гудон (1741-1828) был просто блестящим и простым по своему характеру скульптором-портретистом, иногда слишком уж реалистичным.

Пажу, «скульптор короля», пользовался благосклонностью Людовика XV и его фаворитки мадам Дюбари, а Гудона миновала подобная благосклонность.

Однако, Пажу и Гудон в результате заказа имеют нечто общее – портреты маршалов Франции в полный рост и в полном парадном великолепии. Это свидетельствует о том, что Гудон тоже мог, когда хотел. Реалист, а какие барочные страсти продемонстрировал!

Гудон был реалистом и любил конкретику. Маршал де Турвиль (Анн-Илларион де Контентен), командовал французским флотом при Людовике XIV. В 1692 он потерпел поражение от англичан в сражении у мыса Ла Хог. Гудон изобразил Турвиля в конкретный момент, когда он показывает письмо короля (в левой руке) с приказом дать сигнал начать заведомо рискованное сражение, олицетворяет беспрекословное подчинение монарху. Именно с такой информацией в каталоге была выставлена скульптура на ежегодном Салоне 1781 года в Париже.

В заключение еще немного конкретики: фото французского корабля «Le Furieux» (в переводе с французского «Неистовый») на руках автора статьи.

Заметим, что в те времена корабли были деревянные, гнили, и по сто лет, как американский металлолом, не плавали. Конкретно, корабль «Le Furieux» в сражении при мысе Ла Хог не участвовал, поскольку был сделан в 1671 и был разобран в 1688 за четыре года до сражения, но маршал де Турвиль такими вот кораблями и командовал. Это не самый главный корабль, но имел около 100 пушек.